Паредес: у меня есть желание вернуться в «Боку Хуниорс»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес признался, что желает вернуться в «Боку Хуниорс», воспитанником которой он является. Ранее с хавбеком по поводу перехода связывался спортивный директор аргентинского клуба Николас Бурдиссо.

«Я поговорил с Бурдиссо, поблагодарил его за звонок и сказал, что готов вернуться, что чувствую себя достаточно зрелым, чтобы взять на себя ответственность играть в «Боке».

То, что произошло в декабре, когда «Бока» проиграла «Ривер Плейту» в финале Кубка Либертадорес, вызвало у меня ещё большее желание вернуться, но я знаю, что это зависит не только от меня.

«Зенит» только что отклонил предложение от «ПСЖ», им нелегко позволить мне уехать в «Боку». Но я сказал Бурдиссо, что у меня есть желание вернуться, поэтому попытка стоит того, чтобы её сделать», — цитирует Паредеса Goal.