Вернер не хочет продлевать контракт, «РБ Лейпциг» оценивает его в € 60-70 млн

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Football Italia со ссылкой на Fox Sports.



По информации источника, немецкий футболист, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, не горит желанием продлевать соглашение с клубом. Ожидается, что «РБ Лейпциг» потребует у потенциальных покупателей около € 60-70 млн. Среди клубов, следящих за ситуацией, числятся «Милан» и «Ювентус».



Ранее президент «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф заявил, что клуб продаст Вернера по окончании нынешнего сезона, если он откажется продлевать контракт. СМИ до этого сообщали, что основными претендентами на игрока являются «Бавария» и «Ливерпуль».



В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Вернер провёл 17 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.

«РБ Лейпциг» продаст Вернера летом, если он не продлит контракт