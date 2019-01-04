«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на защитника «Алавеса»

Защитник «Алавеса» Гильермо Марипан своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание сразу нескольких клубов.



Как сообщает Sport.es, в списке претендентов на чилийского футболиста числятся сразу три представителя Российской Премьер-Лиги – «Краснодар» и московские «Спартак» и «Локомотив». В услугах игрока также заинтересованы «Рома» и «Фенербахче».



Также, по информации издания, приобретение Марипана рассматривает и «Барселона», однако защитник не является приоритетной целью сине-гранатовых.



Марипан выступает за «Алавес» с 2017 года и с тех пор вызывается в сборную Чили. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых получил 3 жёлтые карточки. «Алавес» после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

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