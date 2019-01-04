Полузащитник «Зенита» Ригони может перейти в клуб из MLS

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, который в этом сезоне на правах аренды выступает за «Аталанту», может продолжить карьеру в клубе из MLS, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere di Bergamo.

По информации источника, итальянский клуб не нуждается в услугах 25-летнего аргентинского футболиста и рассматривает варианты досрочного прекращения аренды. Арендное соглашение Ригони с «Аталантой» рассчитано до лета 2019 года.

Эмилиано в этом сезоне играл не только за «Аталанту», но и успел провести два матча за «Зенит». Таким образом, по правилам он не может сыграть за третий европейский клуб в этом сезоне. Тем не менее Ригони может перейти в клуб из чемпионата, который проводится по системе «весна-осень». В этом случае полузащитник может перейти в американскую «Атланту «Юнайтед» из MLS, которая заинтересована в его услугах.

Ранее агент Хуан Крус Оллер, который представляет интересы Ригони, сообщил, что игрок покинет российский клуб. Эмилиано перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за € 9 млн. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.