«Барселона» договорилась о подписании контракта с защитником «Тулузы»

Защитник французской «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в испанской «Барселоне», сообщает Sport.es.

По информации издания, 19-летний французский футболист согласовал с каталонским клубом контракт, который будет рассчитан на четыре года. Тодибо перейдёт в «Барселону» в июне на правах свободного агента после того, как у него истечёт срок действия соглашения с нынешним клубом. Отмечается, что летом игрок проведёт предсезонную подготовку с основным составом «Барселоны».

Тодибо является воспитанником «Тулузы», в основном составе которой он дебютировал в 2018 году. В этом сезоне чемпионата Франции центральный защитник принял участие в 10 матчах (все – в основном составе) и отметился забитым голом.