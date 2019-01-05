Тилеманс: игроки «Монако» на пределе мотивации и хотят обыграть «Кане»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от выездного матча 1/32 финала Кубка Франции с «Кане Руссийон».

«Очень важно было физически подготовиться во время перерыва. Мы работали на пределе своих сил, чтобы подготовиться ко второй части сезона. Мы пробегаем больше километров на тренировках, прогресс уже заметен. Но во время матча всё иначе. Всё начинается в это воскресенье, в матче с непростым соперником «Кане».

В воскресенье первый матч 2019 года, мы все на пределе мотивации и хотим одержать победу против «Кане». Не будет недооценки соперника. Мы хотим навязывать свою игру начиная с этого воскресенья», — приводит слова Тилеманса пресс-служба «Монако».

Матч «Кане Руссийон» — «Монако» состоится завтра, 6 января. Начало встречи — в 16:15 мск.