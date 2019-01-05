Пеллегрини: Насри не забыл, как играть в футбол. Он вернётся на прежний уровень

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини выразил мнение, что полузащитник команды Самир Насри, перешедший в клуб в это трансферное окно, сможет выступать на прежнем уровне.

«Насри тренировался с нами последний месяц, на занятиях он смотрелся очень хорошо. Самир устранил лишний вес. Считаю, футбол похож на вождение велосипеда в детстве: никогда не забудешь, как это делается. Самир — очень техничный футболист. Уверен, он вернётся на прежний уровень выступлений. Доверяю ему, он мотивирован, усердно работает и обладает большим мастерством. Уверен, он станет определяющим игроком «Вест Хэма», — цитирует Пеллегрини Sky Sports.

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о подписании контракта с Насри 31 декабря 2018 года. Французский футболист заключил с клубом краткосрочное соглашение c возможностью продления и будет выступать в его составе до конца сезона-2018/19.