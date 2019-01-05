«Ювентус» готов расстаться с Пьяничем и Хедирой ради Рэмси и Погба

«Ювентус» летом планирует провести кадровые перестановки в средней линии команды, сообщает Tuttosport.

По информации издания, «Ювентус» намерен усилить свои ряды не только с помощью полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмси, с которым, как сообщалось ранее, туринцы уже подписали предварительный контракт, но хочет вернуть из «Манчестер Юнайтед» хавбека Поля Погба. Для осуществления этих приобретений клуб готов летом расстаться с полузащитниками Миралемом Пьяничем и Сами Хедирой. При этом отмечается, что манкунианцы заинтересованы в услугах Пьянича, поэтому босниец может перейти в «МЮ» как часть обмена в сделке по переходу Погба в «Ювентус».

В этом сезоне чемпионата Италии «Ювентус» после 19 туров располагается на первом месте в турнирной таблице.