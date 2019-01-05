Карпова — о переходе в «Севилью»: рада стать частью этого великого клуба

Российская футболистка Надежда Карпова, накануне перешедшая из «Валенсии» в «Севилью», поделилась впечатлениями о новой команде.



«Очень рада стать частью этого великого клуба, благодарна за оказанное доверие. Мы будем биться в каждой игре, чтобы сохранить команду в лиге. Также большое спасибо болельщикам из России за поддержку. Это невероятно!



Ни с кем из новых партнёрш ранее не играла, это абсолютно новый коллектив. Но уже познакомилась с девчонками на первой тренировке, меня хорошо встретили. Кроме того, в Севилье живет моя подруга из Аргентины, Мариан, она выступает за «Бетис». С ней мы играли в «Валенсии» в прошлом сезоне.



Взяла 23-й номер, потому что это любимое число папы, он когда-то играл под этим номером. Брат — хоккеист и тоже играл под номером 23, когда начинал путь в хоккее. Также 23 августа — день рождения мамы», — приводит слова Карповой официальный сайт РФС.

Карпова перешла из «Валенсии» в «Севилью»