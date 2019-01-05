Рибери грубо ответил на критику за поедание «золотого стейка»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери дал жёсткий ответ на критику в свой адрес, которая появилась после того, как хавбек заказал «золотой стейк» стоимостью € 1200.

Француз опубликовал видео в своём "твиттере", как знаменитый повар Нусрет Гёкче по прозвищу Salt Bae подаёт ему «золотой стейк». После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста.

В ответ на это 35-летний футболист написал в "Твиттере" следующее: «2019 год начался с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива.



Имейте своих матерей, бабушек и всё свое генеалогическое древо. Я не должен вам ничего. Всё, чего я добился, есть у меня благодаря богу, мне лично, а также близким людям, которые верили в меня».