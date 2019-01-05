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«Монпелье» вылетел из Кубка Франции, проиграв команде из третьего дивизиона

«Монпелье» вылетел из Кубка Франции, проиграв команде из третьего дивизиона
Футбол / Франция

В матче 1/32 финала Кубка Франции клуб из третьего по силе дивизиона страны «Антант» принимал «Монпелье» из Лиги 1. Встреча прошла в Сен-Гратьяне на стадионе «Мишель Идальго» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник Матье Жеран, отличившийся на 93-й минуте.

«Антант» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, «Монпелье» покинул турнир.

Другие результаты 1/32 финала Кубка Франции

«Амьен» — «Валансьен» — 1:0

«Лион-Дюшер» — «Ним» — 3:0

«Стад Понтиви» — «Генгам» — 2:4

«Бержерак» — «Ньор» — 2:1

«Ле-Пюи Фут 43» — «Нанси» — 0:1.

Действующим победителем Кубка Франции является «ПСЖ». Парижане выиграли четыре последних розыгрыша турнира и занимают первое место в истории по количеству титулов (12).

Кубок Франции. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 17:00 МСК
Антант
Сен-Гратьян
1:0
Монпелье
Монпелье
1:0 – Géran – 90+3
Кубок Франции. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 17:00 МСК
Амьен
Амьен
1:0
Валансьен
Валансьен
1:0 – Тимит – 49
Кубок Франции. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 17:00 МСК
Лион-Дюшер
Лион
3:0
Ним
Ним
1:0 – Mendes Da Silva – 13, 2:0 – Julienne – 80, 3:0 – Эзикьян – 88
Кубок Франции. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 17:00 МСК
Стад Понтиви
Понтиви
2:4
Генгам
Генгам
1:0 – – 6, 1:1 – Нгбакото – 15, 1:2 – Ру – 18, 2:2 – – 54 (пен), 2:3 – Тюрам – 64, 2:4 – Тюрам – 67
Кубок Франции. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 17:00 МСК
Бержерак
Бержерак
2:1
Ньор
Ньор
0:1 – Гриш – 15, 1:1 – Биссон – 17, 2:1 – Belbachir – 26
Удаления: нет – Conté, 76
Кубок Франции. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 17:00 МСК
Ле-Пюи Фут 43
Ле-Пюи-ан-Веле
0:1
Нанси
Нанси
0:1 – Муамбе – 16
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