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Дубль Мораты вывел «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии

Дубль Мораты вывел «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» и завоевал путевку в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Эндрю Мэдли.

В первом тайме Сеск Фабрегас не реализовал пенальти, но во второй половине победу лондонскому клубу принёс дубль Альваро Мораты, ему дважды ассистировал Каллум Хадсон-Одой. Благодаря победе «Челси» вышел в 1/16 финала турнира.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Болтон Уондерерс» — «Уолсолл» — 5:2

«Брентфорд» — «Оксфорд Юнайтед» — 1:0

«Мидлсбро» — «Питерборо Юнайтед» — 5:0

«Астон Вилла» — «Суонси» — 0:3

«Гиллингем» — «Кардифф Сити» — 1:0

«Эвертон» — «Линкольн Сити» — 2:1

«Аккрингтон Стэнли» — «Ипсвич Таун» — 1:0

«Флитвуд Таун» — «Уимблдон» — 2:3

«Дерби» — «Саутгемптон» — 2:2

Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Дерби Каунти
Дерби
2:2
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 – Редмонд – 4, 0:2 – Редмонд – 48, 1:2 – Мэрриот – 58, 2:2 – Лоуренс – 61
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Флитвуд Таун
Флитвуд
2:3
Уимблдон
Лондон
0:1 – Барчем – 16, 0:2 – Хартиган – 55, 1:2 – Мадден – 70, 2:2 – Эванс – 72 (пен), 2:3 – Аппиа – 90
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
2:0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 – Мората – 49, 2:0 – Мората – 59
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Болтон Уондерерс
Болтон
5:2
Уолсолл
Уолсолл
0:1 – Кук – 19, 1:1 – Доналдсон – 58, 2:1 – Мадженнис – 61, 3:1 – Гатри – 63 (автогол), 3:2 – Биверс – 68 (автогол), 4:2 – Мадженнис – 80, 5:2 – Мадженнис – 87
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
1:0
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
1:0 – Мопе – 80 (пен)
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
5:0
Питерборо Юнайтед
Питерборо
1:0 – Ассомбалонга – 47, 2:0 – Френд – 50, 3:0 – Уинг – 62, 4:0 – Ассомбалонга – 70, 5:0 – Флетчер – 87
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
0:3
Суонси Сити
Суонси
0:1 – Бейкер-Ричардсон – 2, 0:2 – Дайер – 47, 0:3 – Фултон – 78
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Гиллингем
Гиллингем
1:0
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 – Лист – 81
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
2:1
Линкольн Сити
Линкольн
1:0 – Лукман – 12, 2:0 – Бернард – 14, 2:1 – Бостуик – 28
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2019, суббота. 18:00 МСК
Аккрингтон Стэнли
Аккрингтон
1:0
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 – Ки – 76
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