Дубль Мораты вывел «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» и завоевал путевку в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Эндрю Мэдли.

В первом тайме Сеск Фабрегас не реализовал пенальти, но во второй половине победу лондонскому клубу принёс дубль Альваро Мораты, ему дважды ассистировал Каллум Хадсон-Одой. Благодаря победе «Челси» вышел в 1/16 финала турнира.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Болтон Уондерерс» — «Уолсолл» — 5:2

«Брентфорд» — «Оксфорд Юнайтед» — 1:0

«Мидлсбро» — «Питерборо Юнайтед» — 5:0

«Астон Вилла» — «Суонси» — 0:3

«Гиллингем» — «Кардифф Сити» — 1:0

«Эвертон» — «Линкольн Сити» — 2:1

«Аккрингтон Стэнли» — «Ипсвич Таун» — 1:0

«Флитвуд Таун» — «Уимблдон» — 2:3

«Дерби» — «Саутгемптон» — 2:2