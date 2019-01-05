Крауч: «Челси» не станет чемпионом, 38 голов в 21 матче недостаточно для титула

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч считает, что у «Челси» нет шансов стать чемпионом Англии в этом сезоне.

«Челси» не сможет бороться за чемпионский титул в этом сезоне. У них получилось хорошее начало сезона, но вскоре «Челси» увидит, как три первые команды уйдут в отрыв.

А после того как я посмотрел матч «Челси» — «Саутгемптон» (0:0), у меня появились сомнения насчёт того, смогут ли они вступить в борьбу за титул и в следующем сезоне.

«Челси» забил меньше всех голов среди первых шести команд в Премьер-лиге. 38 голов в 21 матче — этого явно недостаточно для титула. И неважно, хорошая ли защита у команды при этом. «Челси» нужен игрок, который будет забивать по 30 голов за сезон. Но у «Челси» нет таких футболистов, как Гарри Кейн, Мохамед Салах или Серхио Агуэро», — приводит слова Крауча Daily Mail.

После 21 тура «Челси», набрав 44 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание команды от лидирующего «Ливерпуля» составляет 10 очков.