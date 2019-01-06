Джикия — Самедову: тебя будет не хватать, легенда

Защитник «Спартака» Георгий Джикия попрощался с полузащитником красно-белых Александром Самедовым, который покинул московский клуб.

«Тебя будет не хватать, легенда, спасибо за время, проведённое вместе на футбольных полях, ну а в жизни мы ещё попылим, буду скучать», — написал Джикия в своём «инстаграме», прикрепив фото Самедова.

Напомним, что «Спартак» досрочно расторг с Самедовым контракт, который действовал до лета этого года.

34-летний Самедов является воспитанником «Спартака». Он выступал за «Спартак» с 2002 по 2005 год, а также с 2017 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Всего Самедов провёл за «Спартак» 109 матчей во всех турнирах и стал автором 15 забитых мячей.