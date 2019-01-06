Нападающий «Ростова» Кьяртанссон может перейти в клуб из чемпионата Турции

Нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон может перейти в турецкий клуб «Йени Малатьяспор». Об этом Sport24 сообщил агент игрока Олафур Гардарссон.

«Знаю, что «Йени Малатьяспор» действительно сделал «Ростову» предложение по Кьяртанссону. Теперь очередь за российским клубом принимать решение. Но предложение должно быть очень хорошим, чтобы «Ростов» согласился», — сказал Гардарссон.

В течение последних двух сезонов Кьяртанссон играл в «Маккаби» из Тель-Авива, за который забил 42 гола в 70 матчах, в 2017 году став лучшим бомбардиром чемпионата Израиля. Ранее футболист выступал за исландские команды, а также по одному году провёл в Норвегии, Китае и Швеции. В состав сборной Исландии вызывается с 2014 года.