«Интер» намерен приобрести Роббена летом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен может перейти в миланский «Интер», сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, итальянский клуб готов сделать предложение 34-летнему голландскому футболисту. «Интер» надеется заполучить Роббена в июне бесплатно, так как срок действия контракта полузащитника с «Баварией» к тому времени истечёт. Мюнхенский клуб не станет продлевать соглашение с Роббеном.



Ранее сообщалось, что Роббен может продолжить игровую карьеру в Нидерландах.



34-летний Роббен перешёл в «Баварию» летом 2009 года из мадридского «Реала» за € 25 млн. В нынешнем сезоне провёл девять матчей в чемпионате Германии и забил три мяча. Роббен выиграл в составе немецкого клуба семь чемпионатов Германии, четыре национальных Кубка, Лигу чемпионов сезона-2012/13, а в 2013 году — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Роббен: сейчас наступило подходящее время для ухода из «Баварии»