Капелло: Лобановский был одним из лучших менеджеров и тренеров в мире

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что считает легендарного наставника сборной СССР и киевского «Динамо» Валерия Лобановского одним из лучших тренеров в мире. Сегодня, 6 января, выдающемуся специалисту могло исполниться 80 лет.



«Лобановский был одним из лучших менеджеров и тренеров в мире. Он сделал действительно что-то новое в футболе. Его команды играли по-настоящему в красивый футбол, с новыми идеями. Он, по сути, стал строителем такой большой команды, как киевское «Динамо», — приводит слова Капелло сайт телеканала „360“.



Под руководством Лобановского сборная СССР стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, а также завоевала бронзовые медали на олимпийских играх 1976 года. Вместе с киевским „Динамо“ Лобановский выиграл 8 чемпионатов СССР, 6 раз становился обладателем Кубка СССР, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды — Кубок обладателей кубков.

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