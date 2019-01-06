«Наполи» согласовал трансфер ивуарийского форварда «Дженоа» Куаме

Ивуарийский нападающий «Дженоа» Кристиан Куаме перейдёт в «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, клубы уже обо всём договорились. Трансфер форварда будет оформлен 9 января. Сумма трансфера составит € 20 млн, и она может увеличиться ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Куаме подпишет с «Наполи» пятилетний контракт с зарплатой в € 500 тыс. в год.

В нынешнем сезоне 21-летний Куаме провёл за «Дженоа» 19 матчей в чемпионате Италии, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Прато», молодёжный состав «Интера» и «Читтаделлу».

Куаме играет на позиции центрального нападающего, но также может сыграть на обоих флангах атаки.