Винисиус впервые сыграет за «Реал» в стартовом составе в матче Примеры

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Реала Сосьедад» на матч 18-го тура чемпионата Испании, который пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В стартовом составе мадридцев впервые в матче Примеры сыграет бразильский нападающий Винисиус Жуниор. В ходе этого сезона форвард шесть раз выходил на поле в матчах чемпионата после замен.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

Запасные: К. Навас, Начо, Одриосола, Регилон, Ф. Вальверде, Иско, Себальос.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Элустондо, Муньос, Диего Льоренте, Морено, Ильяраменди, Мерино, Сурутуса, Янузай, Оярсабаль, Виллиан Жозе.

Запасные: Субиаурре, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия, Пардо, Хуанми, Орхильес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 20:30 мск.

Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Реал Сосьедад» на «Чемпионате».