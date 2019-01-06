«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Хетафе»

Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Барселоны» на матч 18-го тура чемпионата Испании, который пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» сегодня, 6 января.

«Хетафе»: Сория, Дамиан Суарес, Антунеш, Дьене, Кабрера, Фулкье, Максимович, Арамбарри, Портильо, Хайме Мата, Родригес Анхель.

Запасные: Чичисола, Бруно Гонсалес, Сайс, Кристофоро, Фламини, Ибаньес, Молина.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Серхи Роберто, Ракитич, Артур, Артуро Видаль, Дембеле, Луис Суарес, Месси.

Запасные: Силлессен, Семеду, Мурильо, Бускетс, Коутиньо, Карлос Аления, Малком.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Барселона». Начало встречи — в 22:45 мск.

Прямая видеотрансляция матча «Хетафе» — «Барселона» на «Чемпионате».