Дортмундская «Боруссия» намерена побороться с «Баварией» за Вернера

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.



Как сообщает Bild, в борьбу за 22-летнего форварда вступила дортмундская «Боруссия». «Шмели» готовы поспорить за Вернера с мюнхенской «Баварией», считающейся основным претендентом на игрока.



Ранее сообщалось, что Вернер, контракт которого рассчитан до лета 2020 года, не горит желанием продлевать соглашение с клубом. «РБ Лейпциг» намерен продать форварда, если он не станет продлевать соглашение, и потребует у потенциальных покупателей около € 60-70 млн. Среди клубов, следящих за ситуацией, также значатся «Ливерпуль», «Милан» и «Ювентус».



В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Вернер провёл 17 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.

Вернер не хочет продлевать контракт, «РБ Лейпциг» оценивает его в € 60-70 млн