«Андерлехт» объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Андерлехта» назначен Фред Руттен. Об этом сообщил официальный сайт бельгийской команды. На этом посту 56-летний специалист сменил Хейна Ванхазебрука, который был уволен в декабре прошлого года.

Ванхазебрук работал главным тренером «Андерлехта» с 3 октября прошлого года. Под его руководством в сезоне-2017/18 команда завоевала бронзовые медали чемпионата Бельгии. 54-летний специалист отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.

Руттен ранее работал с такими командами, как ПСВ, «Твенте», «Шальке», «Витесс» и «Фейеноорд». «Андерлехт» сейчас занимает пятое место в чемпионате Бельгии, отставая на 14 очков от лидирующего «Генка». Ранее брюссельский клуб вылетел из Лиги Европы и прекратил борьбу в Кубке Бельгии.