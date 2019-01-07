Хадсон-Одои попросил руководство «Челси» отпустить его в «Баварию»

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои может в скором времени стать футболистом мюнхенской «Баварии».



Как сообщает Sky Sport, 18-летний форвард, осведомлённый об интересе немецкого клуба, сообщил руководству «Челси» о желании покинуть команду. Утверждается, что игрок обратился лично к директору синих Марине Грановской и попросил её отпустить его в «Баварию» в зимнее трансферное окно.



Контракт Хадсона-Одои с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Ранее «Бавария» сделала лондонцам несколько предложений о приобретении форварда, последнее из которых составило € 33 млн. В СМИ появлялась информация, согласно которой «Челси» выставил на игрока ценник в € 40 млн.



Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Англии, отыграв 42 минуты во встрече 19-го тура с «Уотфордом» (2:1). Также на его счету четыре матча в Лиге Европы, в которых он стал автором 1 забитого мяча, а также отдал 1 результативную передачу.

«Бавария» сделала «Челси» улучшенное предложение по Хадсону-Одои