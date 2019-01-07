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Шевченко: с Роналду «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов

Шевченко: с Роналду «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Бывший футболист «Милана», ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение, что трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду поможет «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов.

«Конечно, «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов. Особенно с Криштиану Роналду. Это футболист, которого «Ювентусу» очень не хватало. Я всегда был его поклонником, Роналду невероятно трудолюбивый и талантливый футболист. Безусловно, «Ювентус» и до этого был очень сильным, но сейчас это один из фаворитов Лиги чемпионов», – цитирует украинского специалиста La Gazzetta dello Sport.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентусу» будет противостоять «Атлетико». Первая встреча команд состоится 20 февраля в Мадриде.

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