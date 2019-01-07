«ПСЖ» отдал € 120 тыс. призовых своему экс-сопернику по Кубку Франции «Понтиви»

«ПСЖ» отказался от € 120 тыс., которые полагались команде за выход в 1/16 финала Кубка Франции, передав их побеждённому «Понтиви», сообщает Parischampions.

По данным источника, такое решение принял президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи. В матче 1/32 «ПСЖ» разгромил «Понтиви» (4:0).

Клуб «Понтиви» выступает в любительском чемпионате Франции в Национальном дивизионе 3, который является пятой по силе лигой в стране. Клуб был основан в 1935 году и играет на муниципальном стадионе, который вмещает 3200 зрителей. Сайт Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков «Понтиви» в € 425 тыс.

Жеребьёвка 1/16 финала состоится 23 января, матчи состоятся 5 и 6 февраля. В последние четыре сезона победителем Кубка Франции неизменно становился «ПСЖ».