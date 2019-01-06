Источник: Диарра расторг контракт с «ПСЖ» и завершит карьеру

Полузащитник Лассана Диарра договорился о расторжении контракта с «ПСЖ» и в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Об этом сообщает Paris United.

По данным источника, футболист заключил мировое соглашение с парижским клубом о досрочном прекращении контракта, который действовал до лета 2019 года. Теперь он займётся инвестициями в другие личные проекты, и прежде всего в свой энергетический напиток Heroic Sport.

33-летний Диарра перешёл в «ПСЖ» прошлой зимой из «Аль-Джазиры» на правах свободного агента. Ранее он играл за «Гавр», «Челси», «Арсенал», «Портсмут», «Реал», «Анжи», «Локомотив» и «Марсель». Он чемпион Испании и Франции, а также обладатель Кубков Англии (дважды), Испании и Франции. За сборную Франции сыграл 34 матча.