Геркус: болельщики «Локомотива» самую малость избаловались

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус ответил на критические высказывания, возникшие после переподписания контракта с полузащитником Джефферсоном Фарфаном.



«Какие могут быть претензии по трансферам, если в итоге мы выиграли чемпионство с Фарфаном? Он сыграл в нём ключевую роль. Он и сейчас её играет – в последних трёх матчах забил три мяча. Честно говоря, вообще не понимаю эти разговоры. Болельщики «Локомотива» самую малость избаловались. У них хорошие трансферы, сильная команда, которой давно не было. Из-за этого появилась избирательность – этот игрок для нас хороший, а этот недостаточно.



Кто-то говорит, что Смолов нехороший. Но я считаю, что у нас сейчас команда, которая может претендовать на самые высокие места – такое в 95-летней истории клуба бывало не так уж и часто. Нужно наслаждаться моментом, болеть за команду, поддерживать всех игроков без исключения. Задавать вопросы про трансферы сейчас неуместно. Одно дело, если бы команда шла на 15-м месте, — тогда можно спрашивать. Но она сейчас в шести очках от лидера», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.

Геркус: Сёмин к моему уходу не имеет никакого отношения Теперь уже бывший гендиректор «Локомотива» — о времени, проведенном в клубе и причинах расставания.