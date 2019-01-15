СМИ: «Зенит» и «Челси» не могут договориться о сумме трансфера Паредеса

Зенит» и «Челси» не могут договориться о сумме трансфера полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Daily Mail. По информации издания, лондонский клуб предложил за аргентинского хавбека € 30 млн, в то время как «Зенит» хочет получить € 40 млн. Отмечается, что англичане уже подготовили контракт для Паредеса с зарплатой € 90 тыс. в неделю.



Контракт Паредеса с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2020/21. Недавно Леандро изъявил желание вернуться на родину, в Аргентину, и перейти в клуб «Бока Хуниорс», воспитанником которого является.

Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 15 матчах петербуржцев в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.