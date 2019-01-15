Глушаков пропускает тренировку «Спартака», Ташаев вернулся в общую группу

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в целях профилактики пропускает утреннюю тренировку красно-белых, которые проводят сбор в Дубае. По этой причине утром не занимается и вратарь Владислав Терёшкин, сообщает официальный «твиттер» столичного клуба. В то же время полузащитник Александр Ташаев вернулся в общую группу.



Подопечные Олега Кононова проводят первый зимний сбор в ОАЭ с 9 по 18 января. В ходе сбора запланирован один товарищеский матч. Затем московская команда вернётся в столицу, а 19 января отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».

После 17 туров красно-белые занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.