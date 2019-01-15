Юсупов: ни на одно предложение не ответил бы «да», кроме «Динамо»

Подписавший контракт с «Динамо» центральный полузащитник Артур Юсупов рассказал, почему принял решение вернуться в стан бело-голубых. Выступать за «Динамо» хавбек будет под шестым номером.

«Я безумно рад вернуться домой, в «Динамо». Шесть лет, которые я провёл в этом клубе, были лучшими в моей жизни. Поэтому, как только узнал о возможности вернуться сюда, сразу понял, что это знак судьбы.

Скажу честно, в «Ростове» меня абсолютно всё устраивало. Мне было там комфортно и находиться, и играть. Поверьте, я не собирался никуда уходить, и ни на одно предложение не ответил бы «да». Ни на одно, кроме динамовского. Поэтому, когда возник интерес со стороны бело-голубых, я попросил агентов договориться с донским клубом о том, как мне уйти. В итоге мы решили все вопросы, расторгли контракт, и в статусе свободного агента я прошёл медосмотр и подписал соглашение с «Динамо», которое для меня действительно родное.

Медосмотр был довольно тщательный. Я в итоге прошёл его дважды – и с «Ростовом», и с «Динамо». Ну, рабочие моменты, спокойно к этому отношусь. Рад, что полностью здоров, ничего не тревожит. Готов к работе, готов выкладываться по максимуму в каждой тренировке, в каждой игре.



Разговор с Дмитрием Хохловым стал решающим для меня при принятии решения о возвращении в родной клуб. Здесь, в Турции, тоже уже успели провести небольшую беседу, и я ещё раз убедился в том, что поступил абсолютно правильно. Мне понятно, какой футбол прививает Дмитрий Валерьевич команде, понятно, какую роль он отводит мне в ней. Так что приступаю к работе, как говорится, засучив рукава", — цитирует Юсупова пресс-служба клуба.