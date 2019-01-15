Гилерме и Ротенберг присоединились к «Локомотиву» на сборе в Катаре

Вратарь Маринато Гилерме и защитник Борис Ротенберг присоединились к «Локомотиву», который проводит свой первый тренировочный сбор в Катаре. Об этом сообщается в официальном «твиттере» столичной команды.

В Катаре подопечные Юрия Сёмина примут участие в турнире, в котором сыграют с «Зенитом» (22 января), «Ростовом» (25 января) и «Спартаком» (29 января).



Второй сбор «железнодорожники» проведут с 4 по 19 февраля в Испании, после чего вернутся в Россию для продолжения подготовки ко второй части сезона.



Первый официальный матч в этом году «Локомотив» должен провести в конце февраля в рамках четвертьфинала Кубка России против «Рубина», однако эта игра может быть перенесена на весну. После 17 туров столичный клуб занимает в таблице РПЛ пятое место.