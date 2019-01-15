«Реал» провёл переговоры о переходе Пёнтека

Мадридский «Реал» вернулся к кандидатуре польского нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пёнтека. Об этом сообщает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» провёл переговоры о переходе форварда. Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от покупки Пёнтека, посчитав завышенной сумму в € 60 млн. Но из-за эпидемии травм в Мадриде решили вновь обратить внимание на поляка.

Также футболист входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии», «Атлетико» и «Милана».

В нынешнем сезоне 23-летний Пёнтек забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Италии и занимает второе место среди лучших бомбардиров Серии А. Больше него забил только экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду (14), который выступает за «Ювентус». Контракт Пёнтека с «Дженоа» действует до лета 2022 года.