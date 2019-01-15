Кавазашвили: Лодыгину лучше переехать в Китай, в Англии он будет сидеть в запасе

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что российские вратари должны пробовать свои силы в других чемпионатах.

«Вратарь, который не играет в основном составе, — это не вратарь. Со временем он станет вратаришкой. Любой голкипер должен стремиться играть в основном составе. Не получается в своём клубе, значит, надо переходить в другой, даже если это другая лига или страна. История знает много случаев, когда талантливые вратари проводили всю карьеру на скамейке. Необходимо получать практику, даже в командах уровнем ниже.

Лодыгин может продолжить карьеру в Чемпионшипе? В Англии он будет отдыхать. Чтобы играть в основном составе в Англии, нужно быть одарённым футболистом. Лодыгину стоило попробовать себя в Китае, там проще получить практику. К тому же платят больше», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.