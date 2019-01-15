Башкиров находится на просмотре в «Рубине»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров может продолжить карьеру в «Рубине».



Как сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере», 27-летний российский футболист в настоящий момент тренируется с командой на сборе в Турции. Игрок находится на просмотре, после которого может состояться его переход в «Рубин».



Ранее директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что клуб выставил Башкирова на трансфер.



Башкиров является воспитанником «Зенита», за который выступал с 2012 по 2013 год. В «Крылья Советов» хавбек перешёл в 2016 году из «Томи». В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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