Гаттузо: не расстроюсь, если Игуаин уйдёт из «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо признался, что не станет расстраиваться, если нападающий команды Гонсало Игуаин решит перейти в «Челси». Ранее стало известно, что Игуаин подал официальный запрос на трансфер в английский клуб.



«Слухов много, но Игуаин хорошо тренируется, прекрасно работает в команде и находится в расположении „Милана“. Завтра посмотрим, будет он играть или нет. Гонсало должен решить, что будет делать дальше и как решить эту проблему.



Игуаин никогда не говорил мне, что хочет уйти. Я жду, когда он это сделает. Не расстроюсь, если Гонсало уйдёт. Я тоже был игроком и понимаю, что бывают моменты, когда мы видим вещи по-разному. Мы не можем судить других, потому что не знаем, что происходит в их голове», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Игуаин может пропустить матч за Суперкубок Италии