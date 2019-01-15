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«Реал» заинтересован в услугах Вернера

«Реал» заинтересован в услугах Вернера
Футбол / Испания

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает AS.

По информации источника, руководство мадридского клуба видит в 22-летнем немецком форварде замену Кариму Бензема, который получил повреждение. Ранее сообщалось, что в услугах Вернера заинтересованы «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль», «Милан» и «Ювентус».

Ранее появилась информация, что Вернер не заинтересован в продлении контракта с «РБ Лейпциг», который рассчитан до лета 2020 года. «РБ Лейпциг» намерен продать форварда, если он не станет продлевать соглашение, и потребует у потенциальных покупателей около € 60–70 млн.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Вернер провёл 17 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.

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