Рыжиков: по «Рубину» не скучаю, при расставании у нас осталась недосказанность

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков, который полгода назад покинул «Рубин», ответил на вопрос, скучает ли он по казанской команде.

«Может быть, только по девчонкам в столовой и ещё по трём-пяти людям в клубе. А так в целом не скучаю. При расставании у нас осталась определённая недосказанность с тренерским штабом «Рубина». И она не даёт мне по ним скучать.



«Рубин» — это уже старая история. Так получилось, что ожидаешь от людей большего, чем они могут тебе дать. Думаю, что должно быть более человечное отношение. Бердыев в своё время звал в «Ростов»? Такого никогда не было», — цитируют голкипера «Известия».

Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. За это время он провёл за клуб более 250 матчей. Также голкипер вызывался в сборную России.