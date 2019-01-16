Маркевич: после финала ЛЕ был вариант с клубом из топ-4 европейских чемпионатов

Глава комитета сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич, возглавлявший ранее «Днепр», рассказал, что у него было предложение от клубов из европейских топ-чемпионатов.



«Было серьёзное приглашение из европейского клуба, но не буду называть ту команду. Это хорошая команда из топ-4 европейских чемпионатов. Надо было решать буквально за три дня.



Я пришёл к руководству «Днепра» сразу после финала Лиги Европы — 2015 c «Севильей» и попросил, чтобы меня отпустили. Сказал, что мне никакие деньги не надо отдавать. Мне сказали заплатить деньги за год контракта, и я могу идти. Это примерно 1-2 миллиона евро. Меня не отпустили, я продолжил работу в «Днепре» – нам вообще перестали платить», – сказал Маркевич в эфире «Вацко Live».

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