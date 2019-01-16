«Атлетико» предложил £ 18 млн за Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает El Gol Digital, мадридский клуб сделал предложение «канонирам» продать немецкого футболиста за £ 18 млн (около € 20,2 млн).

Отмечается, что «Арсенал» в настоящее время открыт для предложений по 30-летнему игроку, однако сделке может помешать высокая заработная плата Озила. Хавбек получает в стане лондонского клуба около £ 350 тыс. в неделю.

Ранее в СМИ сообщалось, что Озил может продолжить карьеру в Италии. Руководство «канониров» связалось сразу с двумя клубами Серии А – «Ювентусом» и миланским «Интером» – и предложило им приобрести хавбека.

Также была информация, что главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери сообщил руководству о необходимости продажи Озила в зимнее трансферное окно. Благодаря уходу немца «Арсенал» смог бы позволить себе усиление.