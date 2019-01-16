А. Доннарумма близок к переходу из «Милана» в «Олимпиакос»

Вратарь «Милана» Антонио Доннарумма близок к тому, чтобы сменить команду. Как сообщает Sky Sport Italia, 28-летний футболист, скорее всего, вернётся в Грецию и будет выступать за «Олимпиакос».

Доннарумма уже играл в Греции с 2016 по 2017 год, когда защищал цвета «Астераса». В прошлом сезоне голкипер имел игровую практику в «Милане», в то время как в этом сезоне он ни разу ещё не вышел на поле в матчах чемпионата Италии.

Доннарумма, который является старшим братом голкипера Джанлуиджи, находился в системе «Милана» с 2005 года. С 2010 года он играл за «Пьяченцу», «Губбио», «Дженоа» и «Бари».

«Милан» после 19 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Италии пятое место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 22 очка.