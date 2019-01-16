Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн представил новые бутсы PhantomVNM от компании Nike. Рельефные зоны на внутренней части стопы помогают сделать удар более мощным. Но дополнительная сила не поможет забить гол, если мяч направлен неточно. Все эти важные нюансы учитывались при разработке зоны удара Precision Pwr.



«Мы работали совместно с нашей исследовательской лабораторией для тестирования ударов под разными углами и использовали роботизированную ногу со вставками в форме «лезвия», расположенными по всей внутренней стороне стопы. Это позволило нам получить статистические данные о влиянии различного положения «лезвий» на точность, высоту полета мяча, мощность удара и вращение. Лабораторные данные помогли нам выявить наиболее точные характеристики для зоны удара Precision Pwr, созданной специально для нападающих», — отметил Джонву Ли, главный дизайнер направления Nike Football Footwear.



Nike PhantomVNM поступят в продажу 19 января на сайте Nike.com, с 31 января они будут доступны в фирменных и партнёрских магазинах Nike. Также в продаже будут бутсы для мини-футбола с технологией амортизации Zoom Air.

Кейн представил новые бутсы от Nike