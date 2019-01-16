Мане отрицает, что говорил про уверенность в чемпионстве «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане оказался недовольным появившейся в СМИ новостью, в которой он заявляет, что уверен в завоевании командой титула чемпиона Англии по итогам нынешнего сезона, сообщает Liverpool Echo.



По словам издания, сенегалец отрицает, что цитата принадлежит ему. Ранее в прессе появилась фраза Мане, которую он якобы произнёс во время торжественной церемонии, на которой вручались призы лучшим футболистам Африки в 2018 году.



Полностью опубликованная ранее цитата Мане выглядит следующим образом: «Я уверен, что мы будем чемпионами Англии. Когда я просыпаюсь, я не иду на тренировочную базу, думая, что мы не победим. Мы полны решимости показать, что мы — лучшая команда в лиге. У «Ливерпуля» была возможность выиграть чемпионский титул несколько лет назад, но клуб этого не сделал. Однако я предпочитаю думать, что это помогло нам привести нас туда, где мы находимся в настоящее время».

Мане: уверен, что «Ливерпуль» будет чемпионом Англии