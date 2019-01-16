Эмери: иногда тренеру нужно спровоцировать разногласия с футболистами

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери выразил мнение, что в определённые моменты наставнику нужно провоцировать футболистов на разногласия, чтобы добиться от них чего-то большего.

«Иногда тренеру нужно спровоцировать разногласия с футболистами. Этим можно добиться от них чего-то большего. Например больших амбиций или даже такого недовольства, которое положительно повлияет на команду. Но тренеру нужно быть осторожным с разногласиями, потому что они могут ухудшить отношения с игроками.

Я верю, что для развития команды и игроков нужно проводить не только комфортные разговоры. В конце концов, тренеру важно выжать из игрока его максимум и убедиться, что он вписывается в команду», — цитирует Эмери Sky Sports.