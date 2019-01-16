Экс-форвард «Локомотива» Ниасс перейдёт в «Кардифф Сити»

Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс, ныне выступающий за «Эвертон», продолжит карьеру в «Кардифф Сити», сообщает Sky Sports.

По информации издания, валлийский клуб договорился с ливерпульской командой об аренде 28-летнего сенегальского футболиста до конца этого сезона английской Премьер-лиги. Генеральный директор «Кардиффа» подтвердил эту информацию, а также сообщил, что сегодня, 16 января, вечером Ниасс пройдёт медицинский осмотр для клуба.

Ниасс выступал за «Локомотив» с 2014 по 2015 год, после чего перешёл в «Эвертон». В этом сезоне английской Премьер-лиги форвард принял участие в пяти матчах (ни в одном из них не был заявлен в основном составе), но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что в услугах Ниасса заинтересован также «Бешикташ».