«Ювентус» стал лидером по числу побед в Суперкубке Италии

В матче за Суперкубок Италии встречались «Ювентус» и «Милан». Игра состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу туринцев благодаря голу нападающего Криштиану Роналду.

Туринская команда стала обладателем Суперкубка Италии в восьмой раз. Ни одной команде прежде не удавалось выигрывать этот трофей такое количество раз. На втором месте по числу побед в Суперкубке Италии «Милан» (7), на третьем — «Интер» (5).

В прошлом сезоне «Ювентус» завоевал титул чемпиона Италии, ставший для клуба седьмым подряд и 34-м за время существования. «Милан» в свою очередь добрался до финала Кубка страны, где в решающем матче проиграл всё тому же «Ювентусу».