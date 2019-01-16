«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Ниццей» в Лиге 1

В перенесённого матча 17-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Ниццу». Встреча команд состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.



На 30-й минуте полузащитник «Ниццы» Аллан Сент-Максимен забил первый гол встречи. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи показал прямую красную карточку хавбеку гостей Ихсану Сакко за грубую игру. На 50-й минуте защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль отправил в ворота «Ниццы» ответный мяч. На 77-й минуте Сент-Максимен не сумел реализовать пенальти и вывести свою команды вперёд в счёте. Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 79 минут, после чего был заменён на форварда Стевана Йоветича.



В параллельных матчах чемпионата Франции «Генгам» обыграл «Ренн» со счётом 2:1, «Нант» получил красную карточку и уступил в гостях «Ниму» (0:1), а «Тулуза» и «Лион» сыграли вничью (2:2).



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