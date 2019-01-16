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«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Ниццей» в Лиге 1

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Ниццей» в Лиге 1
Футбол / Франция

В перенесённого матча 17-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Ниццу». Встреча команд состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.

На 30-й минуте полузащитник «Ниццы» Аллан Сент-Максимен забил первый гол встречи. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи показал прямую красную карточку хавбеку гостей Ихсану Сакко за грубую игру. На 50-й минуте защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль отправил в ворота «Ниццы» ответный мяч. На 77-й минуте Сент-Максимен не сумел реализовать пенальти и вывести свою команды вперёд в счёте. Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провёл на поле 79 минут, после чего был заменён на форварда Стевана Йоветича.

В параллельных матчах чемпионата Франции «Генгам» обыграл «Ренн» со счётом 2:1, «Нант» получил красную карточку и уступил в гостях «Ниму» (0:1), а «Тулуза» и «Лион» сыграли вничью (2:2).

Турнирная таблица чемпионата Франции доступна на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 17-й тур
16 января 2019, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако
1:1
Ницца
Ницца
0:1 – Сент-Максимен – 30, 1:1 – Бадьяшиль – 50
Удаления: нет – Сакко, 45+3
Франция - Лига 1. 18-й тур
16 января 2019, среда. 21:00 МСК
Генгам
Генгам
2:1
Ренн
Ренн
1:0 – Эбоа Эбоа – 40, 2:0 – До – 59, 2:1 – Ньянг – 86
Франция - Лига 1. 17-й тур
16 января 2019, среда. 21:00 МСК
Ним
Ним
1:0
Нант
Нант
1:0 – Алакуш – 64
Удаления: нет – Кулибали, 45+2
Франция - Лига 1. 17-й тур
16 января 2019, среда. 21:00 МСК
Тулуза
Тулуза
2:2
Лион
Лион
1:0 – Дурмаз – 12, 2:0 – Дурмаз – 74 (пен), 2:1 – Дембеле – 75, 2:2 – Фекир – 87
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