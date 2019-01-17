Мирзов: своим голом я уволил Карреру? Слышал такую версию

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о победном голе в ворота «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ (3:2). После этой встречи главный тренер москвичей Массимо Каррера был отправлен в отставку.



«Я своим голом уволил Карреру? Слышал такую версию. Но без команды я бы не смог ничего сделать. Кононов за увольнение Карреры меня не благодарил. Григалава только теперь всё время зовёт пить капучино.



Дело в том, что перед игрой со «Спартаком» я впервые в жизни попробовал кофе — Гиа предложил. Итог вы знаете. Теперь Григалава считает, что это мой секретный напиток силы. Надо будет как-нибудь ещё попробовать. Перед игрой», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.



Полное интервью с Мирзовым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

«Мой гол привёл к отставке Карреры? Перед той игрой я впервые попробовал кофе» Это он забил решающий мяч в прошлом финале Кубка России.