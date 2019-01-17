Мирзов: Пайкин дал слово, что в «Тосно» заплатят. И ушёл работать депутатом

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о невыполненных обещаниях руководства «Тосно». Полузащитник в составе клуба из Ленинградской области выиграл Кубок России, но затем «Тосно» прекратил существование.



«К кому у меня остались претензии после «Тосно»? К президенту клуба и губернатору. Губернатор обещал, что, даже если вылетим, будем ставить задачу по возвращению в РПЛ. Президент вообще своё слово давал, что выплатят долг.



Борис Пайкин заходил в раздевалку и говорил: «Я вам даю слово мужика, что всё отдам до Нового года». В итоге до Нового года не получили ни рубля, а после — одну или две зарплаты. А он после этого спокойно ушёл работать депутатом», — сказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.



Полное интервью с Мирзовым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

«Мой гол привёл к отставке Карреры? Перед той игрой я впервые попробовал кофе» Это он забил решающий мяч в прошлом финале Кубка России.