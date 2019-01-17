«Динамо» К объявило о подписании контракта с 26-летним испанским форвардом

Киевское «Динамо» достигло соглашения с «Виллем II» о трансфере нападающего Франсиско Соля Ортиса. 26-летний футболист подписал с украинским клубом пятилетний контракт. За «Динамо» Соль будет выступать под номером 9.



Новичок бело-синих — воспитанник футбольных школ «Викальваро», «Райо Вальекано» и мадридского «Реала». На профессиональном уровне кроме «Виллем II» выступал за испанские клубы «Реал Мадрид С», «Луго», «Реал Овьедо», «Вильярреал Б», «Вильярреал».

«Это клуб с большой историей. Знаю, что «Динамо» выигрывало в своё время два Кубка Кубков и Суперкубок Европы, а также является самым титулованным клубом на Украине – больше киевлян никто не становился чемпионом этой страны. Прежде всего, я очень благодарен «Динамо» за то, что получу шанс сыграть в еврокубках. Буду делать всё, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие, которое оказал мне клуб. Главное будет подготовиться к матчам с «Олимпиакосом» не только в физическом плане, но и в психологическом, так это будут мои первые игры в составе «Динамо», — цитирует форварда пресс-служба „Динамо“.