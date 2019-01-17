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«Газпром арена» поучаствовала в челлендже #2009vs2019

«Газпром арена» поучаствовала в челлендже #2009vs2019
Футбол / РПЛ

«Газпром арена», которая является домашним стадионом «Зенита», поучаствовала в социальной сети в челлендже #2009vs2019. В официальном «твиттере» стадиона опубликована фотография, на которой изображено, в каком состоянии арена находилась в 2009 году и как обстоят дела в нынешнем году.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Газпром арены».

2009 vs 2019 (10 year challenge) — вирусный флешмоб, в котором пользователи сравнивают свои фотографии 10-летней давности с новыми. Превратился в мем-сравнение чего-то актуального со старым.

В январе всё началось с поста американского журналиста Деймона Лейна. 11 января он опубликовал в «Фейсбуке» фото-сравнение своих аватаров 10 лет назад и сейчас.

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